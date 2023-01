Milan Femminile, sabato c'è il derby: le rossonere vogliono vendicare l'andata

MilanNews.it

Dopo aver vinto l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, in Toscana, per 0-1 nel pomeriggio di mercoledì, il Milan femminile di mister Ganz sarà di nuovo in campo il prossimo sabato per una gara molto importante come il derby di Milano contro l'Inter: la gara inizierà alle 14.30 e sarà importantissima per la classifica dal momento che le nerazzurre hanno un punto di vantaggio. In più ci sarà da riscattare anche il brutto 4-0 dell'andata.