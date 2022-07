Oggi la Fiorentina Femminile ha comunicato l'acquisizione in prestito di Miriam Longo, attaccante di proprietà del Milan. E la neo-calciatrice viola ha voluto salutare, con un post sui propri account social, il club di via Aldo Rossi. "So bene cosa conserverà il mio cuore ovunque vada, non servono parole. Grazie Milan, per sempre grata", ha scritto l'attaccante.