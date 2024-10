Serie A Femminile, il programma della 5^ giornata: domani Napoli-Milan

Prende il via oggi la 5ª giornata della Serie A Femminile con tre delle cinque gare in programma. In campo nel pomeriggio anche il big match di giornata fra Inter e Roma. Domani si giocheranno le restanti gare. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:

SERIE A FEMMINILE

Sabato

Ore 12:30 - Fiorentina-Como

Ore 15:00 - Inter-Roma

Ore 18:00 - Sampdoria-Juventus

Domenica

Ore 12:05 - Lazio-Sassuolo

Ore 14:30 - Napoli-Milan

CLASSIFICA

Juventus 12

Inter 10

Fiorentina 9

Roma 8

Como 4

Milan 4

Napoli 3

Lazio 2

Sampdoria 2

Sassuolo 1