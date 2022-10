MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raddoppio del Milan sulla Juventus ancora con Asllani! Su un cross dalla corsia di destra, Lundorf libera malissimo: il pallone rimane in area di rigore, Aslanni è la più rapida di tutte e batte Aprile per la seconda volta. 2-0 Milan, in 2' minuti!