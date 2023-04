Serie A Femminile, non basta la rete di Vigilucci al Milan: 3-1 il risultato finale al tre Fontane

La seconda fase del campionato si è aperta con non poche difficoltà per le rossonere. Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus, il Milan viene beffato nel finale contro la Viola ed è costretto ad accettare il 3-3 finale dopo una gara gestita tutto sommato in pieno controllo dalla squadra di Ganz. Dall’altra parte, invece, la Roma di mister Spugna è reduce dalla vittoria per 5-1 contro la Fiorentina in campionato e dall’eliminazione dalla UEFA Women’s Champions League contro il Barcellona.

La gara al Tre Fontane inizia subito con un buon impatto da parte della squadra di Ganz, alta, aggressiva e con la voglia di sbloccare il risultato il prima possibile. Al 7’, però, arriva il primo brivido per le rossonere dopo una punizione calciata dalle giallorosse e deviata in corner da Laura Giuliani. Un minuto dopo, di fatto, la Roma trova il vantaggio proprio sugli sviluppi da calcio d’angolo, con Giuliani che non riesce ad allontanare il pallone e con Linari che sigla la rete dell’1-0. Nei minuti successivi, le giallorosse continuano a essere in pieno controllo della gara, mantenendo un’alta percentuale di possesso palla e creando diverse occasioni potenzialmente pericolose, come al 28’, con l’azione in attacco da parte della squadra di Spugna e con la palla che oltrepassa Giuliani, ma viene allontanata prontamente da Thrige. Qualche minuto dopo, al 31’, arriva un tiro nello specchio della porta da parte delle rossonere, con la palla che trova prima la deviazione di testa di Dubcova, per poi terminare di fatto centrale tra le mani del portiere avversario. Verso la fine della prima frazione di gioco, il Milan riapre la gara e segna la rete dell’1-1, grazie all’azione nata da un cross in area di Dubcova, deviazione di testa di Soffia, respinta di Ceasar e conclusione finale di Vigilucci. Nella ripresa, la Roma ristabilisce il vantaggio al 48’, grazie alla punizione calciata da Glionna dal limite dell’area, che supera Giuliani sul primo palo e finisce in rete. Ma non è tutto, perché al 59’ la squadra di Spugna allunga sul Milan e trova la terza rete della raga, grazie all’eurogol calciato da Haavi dal limite dell’area. Nel finale di gara, il Milan prova ad alzare i ritmi e a farsi vedere di più nell’area avversaria, prima all’81’, con l’azione rossonera che termina con la conclusione di Piemonte alta sulla traversa e poi al 93’, con la doppia respinta di Ceasar prima su Piemonte e poi su Nouwen.