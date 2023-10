Serie A Femminile, poker casalingo per il Milan di Ganz che impone sul Pomigliano per 4-1

Dopo la prestazione più opaca e il pareggio rimediato nella scorsa giornata di Serie A Femminile contro il Como, il Milan di Ganz si prepara alla sfida casalinga al Puma House of Football contro il Pomigliano, attualmente penultimo in classifica e a quota 1 punto. Come riportato anche nelle statistiche Opta, le rossonere hanno totalizzato tre vittorie su quattro in Serie A contro il Pomigliano, segnando 10 gol e subendone quattro, mentre l’unica sconfitta risale all’andata della regular season della scorsa stagione.

La quinta giornata di Serie A Femminile si apre subito in discesa per le rossonere, con il vantaggio siglato di testa da Kasovare Asllani al 2’ di gioco. Minuto dopo minuto, il Milan di Ganz continua a tenere le redini della gara, tanto da sfiorare la rete del raddoppio al 16’ con l’azione in corsa di Marinelli e la conclusione bloccata da Buhigas. Qualche minuto dopo, però, si fa vedere anche la squadra di Contreras Oliveira, in particolare al 21’ con l’azione in verticale per Szymanowsk che colpisce il palo esterno della porta, ma il direttore di gara ferma l’azione per evidente offside. Alla mezz’ora di gioco, le rossonere allungano sul Pomigliano e agguantano il raddoppio, nato da una bella azione rossonera e dalla conclusione decisa di Staskova. Nonostante il Milan sia in piena gestione della gara, è il Pomigliano a creare l’azione potenzialmente più pericolosa nel finale, con la punizione calciata di potenza da Szymanowski - ma centrale - e con la risposta sempre reattiva di Giuliani che manda il pallone sopra la traversa.

Nella ripresa, le rossonere tornano in campo con la stessa mentalità e grinta della prima frazione di gioco. Nonostante i successivi tentativi in attacco del Pomigliano, è il Milan a creare un’ottima occasione al 61’, con l’azione nata dal corner battuto da Mascarello e con la conclusione di Piga che finisce alta sulla traversa. Dopo diversi minuti in cui i ritmi sono notevolmente più bassi, al 70’, la squadra di Contreras Oliveira riapre il match con il lancio di Ippolito per Martinez e con la palla che supera Giuliani in uscita e finisce angolata in porta. Poco dopo, però, il Milan torna in controllo del match e al 79’ allunga di nuovo sul Pomigliano, con l’azione nata da una punizione calciata da Mascarello, e con Kosovare Asllani che riesce a trovare la conclusione decisiva, siglando di fatto la sua doppietta della gara. Con il Milan che gioca ormai sul velluto, all’82’ Christy Grimshaw prova a regalare il poker alle compagne di squadra, ma la palla viene intercettata dalla difesa avversaria e respinta. Al 93’, invece, in pieno recupero, la scozzese rossonera archivia di fatto il match e firma la quarta rete della gara sul rigore concesso dal direttore di gara. La squadra di Ganz guadagna così tre punti fondamentali, sale a quota 7 punti in classifica e si prepara alla sfida di campionato: la trasferta contro la Fiorentina il prossimo 4 Novembre.