Serie A Femminile, Poker rossonero e clean sheet per la squadra di Ganz

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La quarta giornata di Serie A Femminile si è aperta con il pari tra Sassuolo e Juventus e con le rossonere impegnate nella trasferta contro il Parma Calcio.

Dopo l’avvio complicato nelle prime due giornate e il tris contro le neroverdi, la squadra di Ganz vuole continuare a guadagnare punti con la stessa grinta e motivazione. E di fatto l’impatto alla gara contro la squadra di Ulderici è simile a quello già visto nella sfida precedente, tanto da sfiorare la prima rete già al minuto 11 con Thomas che approfitta della respinta del portiere avversario per calciare in porta: il gol, però, viene infine annullato per un tocco di Dubcova in fuorigioco. Nei minuti successivi il Milan continua a crescere, andando vicino alla rete del vantaggio al 15’ con il colpo di testa preciso di Valentina Bergamaschi e la pronta risposta di Capelletti. La squadra di Ganz si dimostra sempre molto attenta sia nella fase difensiva, nel recupero palla e nelle ripartenze, con Greta Adami che si rivela una tra le più pericolose del match: al 16’ è infatti la numero 8 rossonera a provare il tiro dalla distanza, trovando prima una deviazione dell’estremo difensore avversario e colpendo poi in pieno la traversa. Ma l'azione non finisce qui, perché la palla diventa buona per capitan Bergamaschi che ribatte in rete e regala il vantaggio alle compagne di squadra. Dopo una fase di gestione da parte di entrambe le squadre, al 36’ è Kosovare Asllani ad accendere di nuovo gli animi rossoneri, con il suo bellissimo tiro a giro che finisce alle spalle del portiere avversario.

Nella ripresa il Milan cerca di sfruttare al 47’ l’occasione su calcio di rigore per il fallo di Pirone sull’attaccante rossonera Thomas. Il tiro, parato da Capelletti, diventa buono per Sara Thrige Andersen che trova il tap-in vincente e la rete del 3-0. Se da un lato troviamo un Milan ordinato in campo e in piena gestione della gara, dall’altro lato il Parma cerca di riaprire la gara al 54’, impegnando Laura Giuliani in un triplice intervento a distanza di pochi secondi. Nonostante il vantaggio di tre reti, la squadra di Ganz continua a tenere le redini della gara. Non solo Kamila Dubcova al 79’ che segna la sua prima rete in rossonero su corner battuto da Linda Tucceri Cimini, ma anche un gol annullato a Linda Tucceri Cimini per fuorigioco e una traversa sul finale per Michaela Dubcova.

Insomma, il Milan si impone sulla squadra di Ulderici per 4-0, porta a casa il secondo risultato utile consecutivo grazie a un’altra prestazione sontuosa dell’intera squadra e si prepara al prossimo appuntamento stagionale: la sfida in casa contro la Sampdoria.