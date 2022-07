Tucceri: "In Usa avremo sfide stimolanti. Rapinoe? Quando devo fare un tackle non penso a chi ho davanti"

MilanNews.it

Linda Tucceri, una delle senatrici dello spogliatoio del Milan Femminile allenato da Maurizio Ganz, ha parlato a Tuttosport. Nello specifico, il difensore rossonero ha commentato così l'imminente tournée americana che vedrà protagoniste le rossonere fra qualche giorno: "Quando me l'hanno detto ero felicissima. Per me le sfide sono sempre stimolanti e sicuramente avremo l'occasione per affrontare delle squadre con giocatrici di grande livello. Marcare Rapinoe e Heath? Sono tranquilla, quando c'è da andare in campo e fare un tackle non penso a chi ho davanti, non risparmio nessuno".