Vero Boquete a MilanTV: "Molto felice per il rinnovo, vincere la Coppa Italia sarebbe storico"

Vero Boquete, esperta centrocampista del Milan Femminile, è stata intervistata da Milan TV in occasione del suo rinnovo annuale con le rossonere. Queste tutte le dichiarazioni della spagnola:

Come ti senti? “Sono molto felice, è sempre bello quando rinnovi un contratto per continuare con lo stesso club, gli stessi colori. Andiamo”.

Come ti sei adattata al calcio italiano? “L’adattamento è stato facile e veloce, anche perché Italia e Spagna dal punto di vista culturale sono simili. La lingua è più facile che altrove e sul campo la squadra ha iniziato a giocare con l’obiettivo ben in mente. Sono cresciuta insieme alle mie compagne”.

Qual è stata la partita più bella dell’anno? “È stata il derby. Se chiedi a tutte quelle che arrivano al Milan “Quando ti piacerebbe segnare il tuo primo gol” tutte risponderebbero che vogliono farlo in una partita, che vogliono farlo contro l’Inter”.

Sul calcio femminile: “Penso che negli ultimi anni il calcio femminile è cresciuto a livello internazionale, e sta crescendo anche qui in Italia. È cresciuto con la Nazionale all’ultimo Mondiale, sta crescendo col campionato con tante squadre che diventano sempre più competitive. Quest’anno è stato difficile ed è una buona cosa per il nostro movimento”.

Sulla finale di Coppa Italia: “Sentiamo che può essere un momento storico, vincere il primo trofeo del Milan Femminile. Ci dà grande motivazione. Giocare una finale, avere la possibilità di vincere un trofeo è una motivazione, ma siccome sarebbe il primo trofeo della squadra femminile lo rende ancora più speciale”.

Sulla Champions: “Prima dobbiamo vincere il Play Off per entrare veramente nella competizione (ad agosto andata e ritorno, ndr). Se dovessimo arrivare ai gironi dovremmo giocare un calcio di altissimo livello, sarà difficile per noi perché il Milan Femminile esiste da soli tre anni e stiamo ancora crescendo. Sarà la prima volta che parteciperemo alla Champions, per tante giocatrici sarà la prima volta, non è una cosa facile. Daremo il meglio per questa maglia e cercheremo di arrivare il più lontano possibile”.

Sul movimento: “Sono contenta di vedere come il calcio femminile stia crescendo. Aspetto che riaprano gli stadi, sarà bello vedere se i tifosi saranno ancora con noi e se la visibilità e l’interesse verso il nostro movimento continuerà a crescere”.