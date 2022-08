VIDEO - Milan Femminile, terminato il ritiro a Livigno

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan Femminile ha terminato il ritiro precampionato a Livigno, annuncia il club rossonero sui propri canali social, condividendo un video con un recap della preparazione delle ragazze di mister Ganz, che saranno impegnate a Bogliasco contro la Samp, in amichevole, sulla strada che le porterà all'esordio in campionato contro la Fiorentina. Il mese di agosto presenta però anche un'altra grande novità per le ragazze, che dal 14 al 20 agosto saranno di scena negli Stati Uniti per la Women's Cup.