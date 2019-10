SONDAGGIO MN - Analisi di una crisi: chi ha le responsabilità maggiori?

Il Milan continua nel suo trend totalmente negativo, con la Fiorentina è arrivata la quarta sconfitta in sei partite. Un avvio di campionato così pessimo non accadeva dal 1938-1939, annata in cui i rossoneri si classificarono noni. Le colpe di questa situazione vanno, ovviamente, suddivise tra tutte le componenti: proprietà, dirigenza, allenatore e giocatori. La redazione di MilanNews.it, però, vuole conoscere l'opinione dei propri lettori: di chi sono le responsabilità maggiori?

Ditecelo rispondendo al nostro sondaggio CLICCANDO QUI!