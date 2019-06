SONDAGGIO MN - Cosa fareste con André Silva?

Dopo aver giocato in prestito al Siviglia l'ultima stagione, André Silva è rientrato al Milan in quanto gli andalusi hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Il futuro del portoghese in rossonero resta però incerto. Voi cosa fareste? Gli dareste un'altra chance con la maglia del Milan oppure lo cedereste in questa finestra di mercato estivo? Fateci sapere la vostra opinione votando il nostro nuovo sondaggio (clicca qui per votare)!!!