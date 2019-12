SONDAGGIO MN - Ibra al Milan: quale ruolo avrà lo svedese con Pioli?

Zlatan Ibrahimovic atterra sul pianeta Milan. Lo svedese, con ogni probabilità, avrà un ruolo da protagonista nell'attacco che disegnerà Pioli. Il quesito, però, è capire quale ruolo rivestirà Ibra. La redazione di MilanNews.it, perciò, ha deciso di aprire un sondaggio per conoscere l'opinione dei propri lettori: Ibrahimovic giocherà come attaccante centrale in un 4-3-3 o sarà il primo violino di un attacco a due con Piatek? Oppure, ancora, giocherà in coppia con Leao?

