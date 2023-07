MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan chiude il colpo Pulisic dal Chelsea per una cifra intorno ai 20 milioni di euro più bonus: Pioli trova così il suo jolly per l’attacco, visto che l’americano può giocare in tutti i ruoli dietro la punta.

