SONDAGGIO MN - Serie A, giusto chiudere il campionato in anticipo?

In attesa di capire quanto durerà l'emergenza coronavirus, in Serie A ci sono club che vorrebbero riprendere il campionato, andando avanti a giocare anche in estate, ma ci sono anche società che spingono per lo stop definitivo del torneo. La redazione di Milannews.it ha chiesto, tramite sondaggio, ai suoi lettori la loro opinione in merito alla chiusura anticipata della Serie A.

