SONDAGGIO MN - Via Donnarumma, dentro Maignan: scelta giusta?

Il Milan ha accelerato nelle ultime ore per Mike Maignan, portiere campione di Francia con il Lille. Il club rossonero non ha più intenzione di aspettare Gigio Donnarumma, il quale è destinato all'addio a parametro zero visto che il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. La redazione di Milannews.it ha aperto un sondaggio per sapere cosa ne pensano i suoi lettori: è giusta oppure no la scelta del Milan?

