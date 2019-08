Agliardi a MTV: "Il Milan un ottimo banco di prova, vedo i rossoneri messi molto bene"

Federico Agliardi, portiere del Cesena, prima dell’amichevole contro il Milan ha parlato così a Milan Tv: “E’ sempre una grande emozione una squadra di Lega Pro che si confronta con una squadra come il Milan. È un ottimo banco di prova. Cerchiamo di fare la nostra partita in maniera onesta. I ricordi vanno al di là degli ultimi anni. Mi ricordo il Milan della Champions nel 2003, grandi campioni. Il Milan di oggi lo vedo messo molto bene, farà valere le sue qualità in campionato. Il Mister ha avuto modo di proporci il suo calcio. Cerchiamo di assorbire le sue idee ma è già riuscito a dare un’identità ben precisa. Non vediamo l’ora di fare sul serio. Fermare gli attaccanti del Milan non sarà facile. Cercheremo di confrontarci. È un bel banco di prova anche per i miei compagni più giovani, per vedere il loro livello”