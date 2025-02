All.Pianese: "Sul Milan Futuro c'è una narrazione sbagliata. La classifica non rispecchia quanto hanno espresso"

Tra le formazioni più in forma del campionato di Serie C c'è sicuramente la Pianese, al momento al settimo posto della classifica del Girone B di terza serie, con 38 punti raccolti nelle 26 gare giocate. Punti arrivati anche nella prima parte di stagione sotto la guida di mister Prosperi, ma consolidati poi con la gestione di mister Alessandro Formisano, arrivato sulla panchina bianconera il 12 dicembre scorso; e ora prossimo con i suoi alla sfida contro un Milan Futuro in crisi, e forse in procinto di ribaltone in panchina.

Tante insidie, quindi, possono nascondersi nella sfida contro i baby rossoneri, che paradossalmente, possono essere il peggior avversario per le zebrette. Come ha confermato il tecnico delle stesse nell'intervista rilasciata in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "Sul Milan Futuro c'è una narrazione sbagliata, non è una squadra debole, ha anzi qualità incredibili superiori alla categoria, ha perso punti pur dominando tante gare: la classifica non rispecchia quanto hanno espresso, ma in terza serie ci sono squadre più di categoria che riescono poi ad avere la meglio sugli episodi. A ogni modo sarà brutta da giocare, ci saranno difficoltà, ma noi dobbiamo ricordarci che se saremo la Pianese di questo ultimo periodo potremmo fare bene anche con loro".