Altro guaio per la Juve: lesione al menisco per Bremer, si deve operare

La Juventus e soprattuto Gleison Bremer non sembrano trovar pace. Dopo l'operazione al crociato che ha tenuto fuori il difensore brasiliano per tutta la scorsa stagione e i piccoli problemi avuti nel corso di questa nuova, che lo hanno portato a saltare diverse partite, questa mattina tramite un comunicato ufficiale la Juventus ha comunictao che il giocatore dovrà sottoporsi ad un'altra operazione chirurgica a seguito di una lesione del menisco. I tempo di recupero saranno stimati nel post-operazione.

Queste le parole del comunicato: "Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva"