Fiorentina, Kean rassicura dopo l'infortunio: "Tornerò molto presto"

di Niccolò Crespi

Moise Kean, attaccante della Nazionale italiana e della Fiorentina ha saputo un infortunio alla caviglia nell'ultima partita degli azzurri contro l'Estonia, vinta poi dai ragazzi di mister Gattuso per 3-1. Per il bomber viola però, l'infortunio non dovrebbe essere nulla di serio e la sua presenza domenica prossima, a San Siro contro il Milan non presenterebbe molti dubbi.

Kean ha postato così sui propri social: "Nessuno può stoppare ciò che Dio sta per farti fare, tornerò molto presto, Forza azzurri". 

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

7a giornata
Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina ore 20.45 DAZN

8a giornata
Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa ore 20.45 DAZN/Sky/Now

9a giornata
Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan ore 20.45 DAZN

10a giornata
Domenica 2/11/2025 Milan-Roma ore 20.45 DAZN

11a giornata
Sabato 8/11/2025 Parma-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

12a giornata
Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata 
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN