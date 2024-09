Ambrosini avverte: "Giocare contro il Bayer Leverkusen è tosta"

Domani il Milan è atteso dalla prova Bayer Leverkusen: i campioni di Germania saranno la seconda avversaria dei rossoneri nel girone di Champions League dove la squadra di Fonseca deve riscattare la prestazione incolore della prima uscita contro il Liverpool. La gara è in programma domani sera alle ore 21 nella cornice della Bay Arena. Per l'occasione Milan Tv ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista e capitano rossonero Massimo Ambrosini, oggi commentatore televisivo.

Sul Bayer Leverkusen: "Giocare contro il Bayer Leverkusen è tosta. Sarà una partita molto tosta. Giocare in Germania? La prima cosa è il freddo. Ricordo quando uscimmo a fare riscaldamento a Dortmund, la prima volta che respiri l'aria ti chiedi come fai a giocare: invece poi andò bene. Anche a Monaco nel 2007 ci andò bene"