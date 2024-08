Atalanta, dopo Koopmeiners un'altra grana: Lookman chiede di non essere convocato per il Lecce. Su di lui il PSG

Altra grana in casa Atalanta. Dopo Koopmeiners, che ha chiesto di non allenarsi e giocare in attesa di capire se si concretizzerà il suo passaggio alla Juventus, si aggiunge anche Ademola Lookman tra gli "ammutinati".

Il nigeriano, l'eroe della finale di Europa League con la sua tripletta contro il Leverkusen, non è tra i convocati per la sfida di domani contro il Lecce: su di lui sembra esserci l'interesse del PSG, riporta la Gazzetta dello Sport. Da qui la richiesta di non essere convocato per la partita contro i salentini.