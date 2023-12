Atalanta, sorride Gasperini: buone notizie da Zingonia per Djimsiti

Buone notizie dall'allenamento odierno per Gasperini, racconta l'inviato a Zingonia Nebuloni su Sky Sport 24. Berat Djimsiti, in dubbio fino a ieri per una lesione all'otturatore interno sinistro rimediata nel match di lunedì contro il Torino, oggi ha svolto una buona sessione di allenamento.

Nulla ancora di definitivo, infatti il difensore centrale domattina svolgerà un test che deciderà la sua partecipazione, o meno, alla sfida del pomeriggio al Gewiss Stadium contro il Milan. Viste le assenze di Toloi, Palomino e Kolasinac, oltre alle condizioni non proprio ottimale di Scalvini, alle prese con i soliti problemi alla schiena, può essere un recupero fondamentale per il tecnico della Dea.