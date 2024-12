Atalanta, tegola Retegui: lesione muscolare, l'attaccante salta la Supercoppa

vedi letture

L'Atalanta deve fare i conti con l'infortunio di Mateo Retegui. Il centravanti azzurro si è infortunato durante l'ultima sfida di campionato vinta contro l'Empoli e gli esami a cui si è sottoposto nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione muscolare che lo costringerà ai box per alcune settimane.

Il giocatore italo argentino, secondo le ultime raccolte da TMW, ha infatti riportato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della gamba sinistra, un problema delicato che come detto lo porterà a saltare le prossime sfide della Dea.

Gasperini dovrà quindi rivedere le proprie rotazioni in attacco, in un momento stagionale in cui gli appuntamenti sono tanti e importanti: Retegui salterà certamente l'ultima sfida del 2024 contro la Lazio, gara in programma all'Olimpico sabato 28 dicembre alle ore 20.45. Ma l'ex Genoa dovrà rinunciare anche alla Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita. L'Atalanta sarà di scena giovedì 2 gennaio alle ore 20 italiane contro l'Inter e, in caso di successo, sfiderà in finale la vincente fra Juventus e Milan il 6 gennaio. Da valutare poi la disponibilità per le prossime sfide: l'11 gennaio c'è l'Udinese in trasferta, quindi il 14 gennaio ecco arrivare la Juventus al Gewiss Stadium per un incrocio che potrebbe rivelarsi decisivo per la corsa Scudetto.