Balzaretti sul caso Maignan: "Non tolleriamo il razzismo, l'Udinese prenderà provvedimenti"

“Sono qui a Udine da mesi e questo è un popolo straordinario. È il club più multietnico possibile, è una città che dà esempio a tutti di integrazione ed è chiaro che prenderemo dei provvedimenti contro la o le persone artefici di questi gesti. Ovviamente non è tutta la tifoseria ad essere responsabile”.A pronunciare queste parole a Udinese Tv è il responsabile dell’area tecnica dell'Udinese Federico Balzaretti, il quale, in merito ai vergognosi insulti razzisti a Mike Maignan di ieri sera, afferma che “non tolleriamo nessuna forma di razzismo, la Procura indagherà su ciò che è successo, sia se fosse stata una sola persona che in caso fossero di più. Nessuno tollera forme di razzismo, il club in primis e prenderà provvedimenti”.

Il dirigente passa poi ad analizzare la sconfitta nei minuti di recupero: “I punti persi cominciano a diventare tanti. Dobbiamo crescere soprattutto nei momenti finali, è una questione di concentrazione e cura nei dettagli – continua – La prestazione della squadra stasera l’hanno vista tutti e anche stavolta è stata importante, di carattere. Hanno lottato fino alla fine. Torneremo a lavorare insieme più uniti e più forti che mai”. Bisogna fare in modo “di gestire i momenti di difficoltà nella maniera giusta e migliorare i dettagli che fanno la differenza”.

In merito a Lazar Samardzic, autore del momentaneo 1-1, il dt commenta che “abbiamo giocatori forti e appetibili, conviviamo con le situazioni di mercato. Nessuno di noi però regala niente, se ha giocato in queste ultime partite è perché è focalizzato e in crescita”. L’ultimo intervento è di elogio verso mister Gabriele Cioffi, capace di “lavorare molto su tanti aspetti. La squadra riuscirà a mantenere i vantaggi e acquisire così quella forza che le servirà per il futuro”.