Blackout Juve, subiti tre gol in cinque minuti: non succedeva da ottobre 2013

Incredibile blackout della Juventus. I bianconeri questa sera sono stati sconfitti 4-2 dal Milan nell’anticipo del martedì sera senza però compromettere la propria classifica. La squadra di Maurizio Sarri questa sera ha subito quattro reti nel giro di venti minuti, tre nel giro di cinque. Come riporta Opta, la Juve non succedeva dall’ottobre 2013 contro la Fiorentina, in quell’occasione furono quattro.