Bologna, Arnautovic fuori 20 giorni: a rischio per la partita contro il Milan

Non è un periodo facile per Marko Arnautovic. L'attaccante del Bologna, dopo il tira e molla con Thiago Motta, si è fatto male nell'ultima partita giocata, nella quale era entrato dalla panchina, prima della sosta. Niente Austria per lui (rientrerà oggi, ndr), ma anche niente Serie A, almeno per 2 partite: la lesione del muscolo estensore breve del piede destro lo costringerà ai box per un periodo che va dai 10 ai 20 giorni, ragion per cui sarà out contro Udinese e Atalanta e ci sono dei dubbi che possa essere presente contro il Milan. A riportarlo è il Corriere dello Sport.