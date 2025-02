Bologna, rientra anche Odgaard: possibile convocazione contro il Milan

vedi letture

Il Bologna sta per recuperare un pezzo importante. Jens Odgaard sta accelerando il suo recupero dopo l’infortunio al bicipite femorale sinistro, subito tre settimane fa. Sebbene la sua disponibilità per la partita di domani contro il Milan sembri complicata - si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - c’è ottimismo per il match di domenica contro il Cagliari. Odgaard ha iniziato a lavorare parzialmente con il gruppo, un segnale positivo rispetto ai tempi di recupero inizialmente stimati di 4-5 settimane.

Vincenzo Italiano ha già sperimentato l’inserimento di Odgaard come trequartista, ruolo nel quale il danese ha brillato, contribuendo significativamente alla stagione del Bologna con 17 presenze da titolare, 4 gol e 2 assist. La sua versatilità ha permesso alla squadra di adattarsi, specialmente in assenza di altri giocatori chiave. La sua assenza nelle ultime partite è stata sentita, ma il rientro imminente potrebbe rappresentare un’arma in più per la squadra, che lotta per la qualificazione a una coppa europea.

Oggi Odgaard effettuerà un test decisivo per valutare il suo stato fisico. Se tutto andrà bene, la sua convocazione per il match contro il Cagliari è molto probabile. Tuttavia, il Bologna non intende forzare il rientro per evitare ulteriori infortuni, dato che la stagione entra nella fase cruciale. La presenza di Odgaard potrebbe rivelarsi fondamentale per il rush finale della squadra, già qualificata per le semifinali di Coppa Italia.