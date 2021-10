Bologna, ufficiale l'acquisto di Nicolas Viola. Potrebbe esserci contro il Milan

Colpo da mercato svincolati per il Bologna, prossimo avversario del Milan sabato in campionato. Il club felsineo, infatti, ha annunciato oggi "di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Nicolas Viola". Lo riporta il sito ufficiale dei rossoblu. Il centrocampista potrebbe, dunque, essere a disposizione di Mihajlovic per la sfida contro i rossoneri.