Bologna, venerdì prevista una videochiamata tra Mihajlovic e la squadra

È iniziata ieri la seconda avventura al Sant'Orsola di Bologna per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico dei felsinei è stato chiamato ad una nuova battaglia contro la malattia già affrontata e debellata due anni fa. Nonostante le cure, però, l'allenatore non ha smesso di seguire la sua squadra, alle prese con la preparazione del match contro il Milan.

Prima della sfida contro i rossoneri, si legge sul Corriere dello Sport, Mihajlovic videochiamerà la squadra per fare il punto della situazione. Appuntamento fissato per venerdì e in quell'occasione il tecnico rossoblù parlerà del suo momento ai giocatori che sabato non erano a Bologna per gli impegni con le rispettive Nazionali, ma non solo. Previsto anche l'intervento dell'ad Claudio Fenucci.