Borini, anche lui tra gli ex del match tra Parma e Milan

E' stata una vera e proprio toccata e fuga quella di Fabio Borini al Parma. L'attaccante, infatti, arrivò in Emilia nell'estate del 2011 in scadenza di contratto col Chelsea. Un bottino che convince l'allora direttore sportivo Pietro Leonardi a tesserarlo. Un'esperienza che, tuttavia, dura un'estate, una preparazione e una partita in Coppa Italia vinta contro il Grosseto per 4-1. Il 31 agosto dello stesso anno, Borini viene infatti ceduto alla Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, una cifra sicuramente importante per le casse del Parma. Dopo l'anno nella Capitale, il classe 1991 torna in Inghilterra, dove per quattro anni alterna stagioni tra Liverpool e Sunderland, prima di tornare in Italia nel 2017 tra le fila dei rossoneri, dove fino ad ora ha collezionato 51 presenze e 4 gol.

PARMA

1 presenza, 0 gol

MILAN

51 presenze, 4 gol