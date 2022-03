Cagliari, Joao Pedro a DAZN: "C'è stata un po' di confusione a fine gara, io non ho sentito nulla. Italia? Raggiungeremo il nostro obiettivo"

MilanNews.it

Dopo la sconfitta contro il Milan, Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha dichiarato a DAZN:

Sulla convocazione in Nazionale: "Ho saputo ieri della convocazione, ero molto ansioso. Ero in campo quando me l'hanno detto. E' un momento delicato, ma si vede c'è grande carica. Tutta l'Italia spingerà la Nazionale e sono sicuro che raggiungeremo l'obiettivo".

Sulla rissa finale: "Ero a centrocampo a fine partita, ho visto un po' di confusione. Ho cercato di portare via tutti, è normale un po' di tensione a fine gara. Se la sono presa con me, ma io cercavo di separare tutti. E' stata una cosa di campo. Io non ho sentito nulla. E' un discorso delicato".

Sul momento della sua squadra: "Dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo iniziato il girone di ritorno con alcuni risultati positivi. In un campionato capitano momento positivi e momenti negativi. Non segnare fa male, ma capisco il momento. Sto lavorando tanto, non capitava da tempo di non segnare per così tante partite. Io penso solo a lavorare, poi il gol arriverà".