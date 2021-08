Cagliari, sondaggio per l'attaccante ex Milan Lapadula

Dopo la cessione di Simeone all'Hellas Verona, il Cagliari ha effettuato un sondaggio nelle ultime ore per Gianluca Lapadula, che il Benevento ha riaggregato in gruppo. Una nuova idea che i sardi stanno portando avanti dopo il no dell'Inter per Satriano e dopo aver incontrato diverse difficoltà per arrivare a Scamacca. A riportarlo è Tuttosport.