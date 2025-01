Cagliari, Zortea: "Giocare a San Siro ti dà qualcosa di diverso, non vediamo l'ora. Ho una fissa per Theo"

vedi letture

Domani sera alle 20.45 a San Siro il Milan torna in campo in Serie A. I rossoneri sfideranno quel Cagliari che nella gara di andata riuscì a segnare tre reti ai rossoneri dando vita a un pirotecnico pareggio per 3-3. Oltre a Zappa, mattatore con una doppietta, i sardi trovarono il gol anche con Nadir Zortea, che sta vivendo un'ottima stagione quest'anno. Il laterale ha parlato ieri nel corso della trasmissione "Il Cagliari in diretta" in onda sull'emittente locale Radiolina.

Le parole di Nadir Zortea sulla partita contro il Milan: "Giocare a San Siro ti dà energia, qualcosa di diverso, è lo stadio migliore d’Italia . Quando giochi lì hai energia a prescindere. Non vediamo l’ora. La squadra rossonera è piena di giocatori di livello altissimo, è uno stimolo. Io, poi, ho questa fissa per Theo Hernandez: è un giocatore che mi piace come stile, l’ho studiato molto e ho cercato di rubargli qualcosa. Quando si accende è pericoloso, non vedo l’ora di correre con lui e vedere chi va più forte"