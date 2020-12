Celtic, Brown: “Sarà una partita difficile, sono una squadra ben organizzata”

"Giocare a Milano ed essere coinvolti in partite come questa è assolutamente un grande onore per il club. Dobbiamo andare a San Siro e difenderci bene perché sappiamo che sono una squadra ben organizzata. Sono in testa in Serie A e sicuramente sarà una partita molto difficile per noi, lo sappiamo. Ma dobbiamo tornare a fare dei risultati positivi e delle prestazioni convincenti". Così il capitano del Celtic, Scott Brown, ha affrontato il tema Milan a poche ore dal fischio d'inizio del match di Europa League.