Champions, Slovan e Girona colano a picco: sorrisi per Dinamo e PSV. La classifica

Nei due anticipi delle 18.45 del martedì di Champions League hanno giocato tre delle prossime avversarie del Milan. Dopo il Real Madrid, che i rossoneri incontreranno questa sera, la squadra di Fonseca sfiderà a San Siro lo Slovan Bratislava il prossimo 26 novembre alle ore 18.45. Gli slovacchi, in cui milita anche Rade Krunic, hanno perso in casa per 4-1 contro la Dinamo Zagabria che invece affronterà il Diavolo in Croazia nell'ultima giornata del girone unico a fine gennaio. In gol Spikic, Sucic e due volte Kulenovic: vano il gol in apertura per i padroni di casa con Strelec.

Nell'altra gara, in Olanda, il PSV ha demolito il Girona con il netto risultato di 4-0: con questo risultato gli spagnoli escono vengono superati ed escono dalle ventiquattro. La squadra di Michel affronterà il Milan nella penultima giornata ed è stata penalizzata da un'espulsione al 55'. Ad ogni modo il PSV era già sopra di due reti e successivamente ne ha messe altre due importanti a referto. In gol: Flamingo, Tillman, Bakayoko e un autogol di Krejci.

LA CLASSIFICA

Aston Villa 9 punti (+6)

Liverpool 9 (+5)

Manchester City 7 (+9)

Monaco 7 (+5)

Brest 7 (+5)

Leverkusen 7 (+5)

Inter 7 (+5)

Sporting 7 (+4)

----------

Arsenal 7 (+3)

Dinamo Zagabria 4 (-2)*

Barcellona 6 (+7)

Borussia Dortmund 6 (+6)

Real Madrid 6 (+4)

Benfica 6 (+3)

Juventus 6 (+2)

Lille 6 (+1)

Feyenoord 6 (-1)

Atalanta 5 (+3)

PSV 5 (+2)*

Stoccarda 4 (-1)

PSG 4 (-1)

Celtic 4 (-2)

Sparta Praga 4 (-2)

Bayern Monaco 3 (+3)

----------

Milan 3 (-1)

Club Brugge 3 (-4)

Girona 3 (-4)*

Atletico Madrid 3 (-5)

Bologna 1 (-4)

Shakhtar Donetsk 1 (-4)

RB Lipsia 0 (-3)

Sturm Graz 0 (-4)

Stella Rossa 0 (-9)

RB Salisburgo 0 (-9)

Young Boys 0 (-9)

Slovan Bratislava 0 (-13)*

*una partita in più

Le prime otto passano direttamente agli ottavi di finale, dalla nona alla ventiquattresima si sfideranno in un playoff andata e ritorno che si giocherà a febbraio 2025.