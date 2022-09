Chelsea, dopo l'allenatore ecco il nuovo Ds: arriva Freund dal Salisburgo

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rivoluzione Chelsea. Dopo aver esonerato mister Tuchel affidando la panchina a Graham Potter, i Blues nelle prossime ore nomineranno Christoph Freund come nuovo direttore sportivo. Il dirigente austriaco - sottolinea Sky Sports UK - si è appositamente liberato dal RB Salisburgo per iniziare una nuova avventura in Premier League.