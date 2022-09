Chelsea, Johnson su Potter: "Scelta rischiosa: non ha mai lavorato con giocatori d'élite"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Glen Johnson, ex terzino del Chelsea, ha parlato così sul sito bettingolds.com riguardo al nuovo allenatore del Chelsea Graham Potter, prossimo avversario del Milan in Champions: "È decisamente rischioso. Sono impressionato da ciò che Graham Potter ha fatto al Brighton, e hanno giocato un ottimo calcio, ma è sempre rischioso quando non hai mai lavorato con giocatori d'élite o non hai disputato le principali competizioni europee. Quel lato è rischioso. Ovviamente conosce il calcio a fondo e se riesce a convincere il Chelsea a giocare lo stile di calcio che stava giocando il Brighton, con giocatori migliori, allora sarebbe una squadra maledettamente buona".