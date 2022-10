Chelsea, Jorginho a Sky: "Forse l'espulsione non c'era, ma il rigore sì. Il Milan ci ha messo in difficoltà anche in 10"

MilanNews.it

Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha parlato così a Sky dopo la gara contro il Milan:

Sul rigore: "Per me c'era. Magari non l'espulsione, ma il rigore c'era. Questo episodio ha ovviamente cambiato la partita, ci ha facilitato sicuramente. Stavolta è toccato a noi. E' una vittoria importante".

Sulla doppia sfida contro il Milan: "Sono state due gare diverse. Quando vai in svantaggio e sotto di un uomo non è facile, noi siamo stati bravi, anche se abbiamo concesso qualcosa di troppo".

Sul Milan: "I dettagli, a questi livelli, fanno la differenza. Quando hai mezza occasione devi sfruttarla, altrimenti il risultato può cambiare. Il Milan è in crescita, ha vinto lo scudetto l'anno scorso, anche con un giocatore in meno ci ha messo in difficoltà in alcune situazioni".

Sul rigore: "Credo sempre in quello che faccio. Può capitare di sbagliare, ma dobbiamo imparare dai nostri errori, io cerco di farlo sempre".

Sul Napoli: "Non sono sorpreso, stanno facendo benissimo e sono contento per loro. Non abbiamo paura di nessuno, massimo rispetto sempre, ma mai paura".