Chelsea, Potter su Kanté: "Non possiamo fare niente, deve tornare in forma"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Graham Potter, tecnico del Chelsea, si è così espresso in conferenza stampa sulle condizioni di Kantè: "È quello che è, non c'è niente che possiamo fare, l'infortunio è accaduto e ora si tratta di cercare di rimetterlo in forma e prepararlo il più possibile in modo che possa giocare per un periodo prolungato. 'È stato dentro e fuori con gli infortuni per un periodo di tempo, quindi dobbiamo assicurarci che quando sarà tornato torni per sempre e si diverta a giocare. Quindi non c'è frustrazione dal mio punto di vista, è solo qualcosa con cui dobbiamo fare i conti". Il francese, dunque, non giocherà domani in Premier League e salterà, molto probabilmente, la sfida contro il Milan di martedì".