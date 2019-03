Chievo, Di Carlo: "Stepinski ha tutte le caratteristiche per giocare nel Milan"

Il tecnico del Chievo Verona, Domenico Di Carlo, ha parlato in conferenza alla vigilia del match con il Milan: "Stepinski ha tutte le caratteristiche per giocare nel Milan. Lavora forte in settimana, ha carattere, personalità, è determinato. Il passaggio di Piatek dal Genoa al Milan deve essere uno stimolo per i nostri attaccanti per arrivare a quel livello. Spero che Stepinski domani faccia due gol e ‫Piatek zero".