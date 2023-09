Come arriva il Newcastle: due vittorie in cinque partite di Premier

Il Newcastle, domani alle 18.45, sarà a San Siro per inaugurare la Champions League del Milan. La squadra di Eddie Howe sta vivendo un inizio di stagione complicato, complice anche un calendario sicuramente non semplice. Nelle prime cinque partite di Premier League, infatti, i Magpies hanno vinto solo due gare: la prima e l'ultima in ordine cronologico, contro Aston Villa e Brentford. In totale hanno segnato 8 gol e subiti 8. Ecco la cronologia delle gare disputate fin qui dai prossimi avversari dei rossoneri:

Newcastle - Aston Villa 5-1

Manchester City - Newcastle 1-0

Newcastle - Liverpool 1-2

Brighton - Newcastle 3-1

Newcastle - Brentford 1-0