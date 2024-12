Copa del Rey, fuori il Girona: eliminato da una squadra di seconda divisione

Momento storico per il Logroñés, che elimina il Girona ai calci di rigore e si qualifica per il terzo turno della Copa del Rey. La squadra di seconda divisione porta a casa una vittoria eroica, con un giocatore in meno per gran parte dei tempi supplementari e il proprio terzino sinistro costretto a... fare il portiere. L'eurorivale del Milan - si incontreranno in Champions il prossimo 22 gennaio - ricade in un momento sconfortante, con due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite disputate.

Fuori a sorpresa il Villarreal a causa del trionfo di misura del Pontevedra, il Leganés la sfanga ai calci di rigore. Passa senza troppi patemi il Valencia, il Rayo Vallecano rischia ma accede al turno successivo, così come il Betis.

Il programma completo

Martedì 3 dicembre

Real Ávila - Real Valladolid 2-4

Yeclano - Elche 0-1

Barbastro - Espanyol 2-0

Salamanca - Celta 0-7

Real Saragozza - Granada 2-2 (4-5 ai rigori)

Europa - Las Palmas 1-2

Mercoledì 4 dicembre

19:00 Gimnàstic - Huesca 0-1

19:00 Sant Andreu - Real Betis 1-3

19:00 Unionistas - Rayo Vallecano 2-3

20:00 Cádice - Eldense 0-1

20:00 Cultural Leonesa - Almería 1-2

20:00 Ourense - Deportivo 1-0

20:30 Racing - Sporting 1-0

21:00 Ejea - Valencia 1-3

21:00 Estepona - Leganés 2-2 (4-5 rigori)

21:00 Ud Logroñés - Girona 0-0 (4-3 rigori)

21:00 Pontevedra - Villarreal 1-0

21:00 Zamora - Tenerife 0-0 (1-3 rigori)

Giovedì 5 dicembre

19:00 Cacereño - Atlético

19:00 Ceuta - Osasuna

19:00 Orihuela - Getafe

20:00 Andorra - Cartagena

20:00 Barakaldo - Racing Ferrol

20:00 Marbella - Burgos Cf

20:00 Ponferradina - Castellón

21:00 Conquense - Real Sociedad

21:00 Minera - Alavés

21:00 Olot - Siviglia