Corsport - Verso Milan-Bologna, Hickey e Dijks per rimpiazzare De Silvestri

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante sia costretto in una stanza d'ospedale, Sinisa Mihajlovic non si perde un minuto degli allenamenti della sua squadra e pensa già alle scelte per la partita di lunedì sera contro il Milan. Un nodo da sciogliere è quello relativo alla fascia destra, priva del suo titolare De Silvestri, infortunato. Secondo quanto riporta stamattina il Corriere dello Sport, Hickey dovrebbe essere spostato dalla fascia sinistra a quella opposta. A questo punto, per una maglia da titolare sull'out lasciato scoperto dallo scozzese, il favorito pare essere Dijks.