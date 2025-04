Di Francesco sul rigore non dato: "Io ho giocato a calcio a differenza di chi fa l'arbitro"

Al termine della gara col Milan per mister Eusebio Di Francesco, sconfitto 2-0 dai rossoneri al Penzo. Il tecnico del Venezia si è lamentato per l'arbitraggio sfavorevole del signor Manganiello, di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Più speranza o frustrazione?

"Risultato assolutamente immeritato, possiamo darci la colpa solo sul primo gol dove siamo stati superficiali, poi la squadra è cresciuta. Abbiamo fatto un gol di altissimo livello, peccato per quel fuorigioco di centimetri. C'è rammarico per un rigore non dato, non parlo mai di arbitri, ma i risultati sono troppo importanti ora per noi, c'è stata tanta superficialità e non è andato nemmeno a rivederlo. A volte perdo anche io la pazienza. Se fosse stato a centrocampo lo avrebbe fischiato subito".