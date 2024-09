Dimarco salta il City: terzino assente all'allenamento di rifinitura

vedi letture

Federico Dimarco non giocherà la partita di Champions League dell'Inter contro il Manchester City. Il terzino nerazzurro questa mattina non ha partecipato all'allenamento di rifinitura della vigilia che si è svolto ad Appiano Gentile presso la Pinetina e non salirà sull'aereo direzione Inghilterra con i compagni di squadra.

A fermare Dimarco un problema al piede sinistro post partita pareggiata con il Monza. Una notizia che riguarda da vicino anche il Milan che domenica 22 alle 20.45 sarà avversario dei nerazzurri nel derby di Milano. Non è dato sapere ancora se il calciatore recupererà in tempo ma essendo state escluse lesioni dagli esami, è possibile che il giocatore potrà recuperare in tempo.