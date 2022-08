MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Sesta vittoria in campionato per la Dinamo Zagabria, sorteggiata nel girone E di Champions League insieme al Milan. La formazione croata ha superato per 1-2 il Sibernik nell'incontro valido per la settima giornata di campionato, restando in vetta alla classifica con 19 punti conquistati.