Ds Lecce: "Il Milan è sempre il Milan, va affrontato al 100% per portare a casa un pareggio"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, ha parlato così della prossima partita contro il Milan, la prima dopo la sosta forzata per il coronavirus: "Abbiamo un calendario difficile. Il Milan è sempre il Milan, non possiamo certo pensare ai loro eventuali problemi societari o di un nuovo allenatore. I rossoneri vanno affrontati al cento per cento per cercare di portare a casa un pareggio”.