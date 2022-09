Empoli, Corsi: "La sfida contro il Milan? Per noi e la città è un evento"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"L'ultima vittoria contro il Bologna ci ripaga anche un po' degli sforzi che abbiamo fatto precedentemente quando magari non abbiamo raccolto quanto dovevamo, e ci dà modo di rafforzare la fiducia". Parla così il presidente Fabrizio Corsi, ai microfoni di Sky Sport, commentando il momento del suo Empoli: "Alla ripresa del campionato avremo Il Milan? Per noi e la città è un evento, faremo tutto il possibile per essere ospitali nei confronti della tifoseria avversaria. Siamo molto concentrati sull'essere all'altezza in termini di accoglienza e rispetto"