Empoli, D'Aversa: "Gimenez è stato furbo. Col Milan differenza di rosa. Loro buttano dentro Pulisic, Leao, Gimenez..."

Roberto D’Aversa, tecnico dei toscani, ha parlato a DAZN al termine di Empoli-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Grande primo tempo dell’Empoli, è mancato attaccare meglio la linea difensiva del Milan un po’ alta? Poi la gara è cambiata con l’espulsione…

“Ecco, la partita si può commentare parlando della differenza di esperienza tra le due rose. Gimenez è stato furbo. Ma già se sento la parola furbizia c’è qualcosa che non va. Credo che questi ragazzi abbiano fatto una grandissima partita. Abbiamo buttato via la superiorità numerica, potevamo gestire meglio la situazione che sul campo avremmo meritato. La squadra ha giocato con coraggio. Sono episodi che determinano la partita ed i giudizi della partita stessa”.

Fino a due mesi fa l’Empoli faceva punti e prestazioni importanti, ora…

“Non vede quello che vedeva due mesi fa o non vede il risultato? A questi ragazzi si possono rimproverare i 20 minuti finali con il Lecce. C’è una differenza di esperienza con il Milan, c’è una differenza di rosa: loro buttano dentro Pulisic, Leao e Gimenez, noi due ragazzi. Nel primo tempo i ragazzi avrebbero meritato di passare in vantaggio. Paghiamo il fatto che abbiamo tanti infortuni”.

Come sta Viti? Cosa vi siete detti con Conceiçao alla fine?

“Speriamo solo che sia una grande botta. Gli ho detto semplicemente detto che non sistematicamente bisogna chiamare una cosa a favore anche quando non lo è. Ma sono situazioni a caldo, non piace a nessuno perdere. Ma poi ci siamo abbracciati e ci siamo salutati. Mi ha fatto dei complimenti, ma quando si perde è difficile accettare i complimenti. Ma non è successo assolutamente nulla, ero un po’ nervoso io”.